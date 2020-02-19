أبهـا 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسشاركت جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير في الملتقى الثالث لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية لتمكين الشباب, وذلك في فندق كمبينسكي العثمان بالدمام.ويأتي الملتقى بالتزامن مع انطلاق مبادرة بناء وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة، الذي تنظمها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء", ويُعد أكبر تجمع للجمعيات المتخصصة في رعاية الأيتام بالمملكة، ويأتي بعد نجاح النسخ السابقة للملتقى والتي أسهمت بمخرجات تصب في خدمة الأيتام وقياس أثرها من قبل الجهات المتخصصة.ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة خمسة أيام, إلى تبادل الخبرات بين العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة وتسويق المبادرات المجتمعية، وعرض أفضل الممارسات التي تقوم بها جمعيات الأيتام في مجال رعاية وتأهيل الأيتام وتصميم مبادرات مجتمعية تسهم في تأهيل وتمكين الأيتام، إضافة إلى الإثراء المعرفي في مجالات الحوكمة والتخطيط ومنظومة الاستدامة المالية وقياس الأثر الاجتماعي للمبادرات.ويصاحب الملتقى إقامة عدد من البرامج التدريبية وورش العمل بمشاركة تنمية الموارد المالية والإدارة التنموية والإدارة التربوية وإدارة الإعلام والتواصل والشؤون الإدارية والإدارات النسائية, حيث تدعم هذه البرامج بناء قدرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة وتمكين جمعيات الأيتام الناشئة، وذلك بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، والعمل على تعميق أثر القطاع الغير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي.// انتهى //15:51ت م0208