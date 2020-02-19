الدمام 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السموّ الملكي الأميـر أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أميـر المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" عبدالله بن راشد الخالدي، والمشاركين في مبادرة "بناء قدرات وتبادل الخبرات جمعيات الأيتام في المملكة".ونوه سموه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين –حفظهما الله- لأبنائهما المواطنين من حرص واهتمام، لا سيما فئة الأيتام، لما لها من مكانة خاصة في نفوسهم، منوهاً بالدعم الكبير الذي تلقاه جمعيات الأيتام على مستوى المملكة، وأهمية أن يكون عملها مؤسسياً وقائماً على الاستدامة، مع مراعاة الابتكار في المبادرات، والتنوع في الخدمات، والتيسير على المستفيدين، مشيداً بما حققته جمعية بناء من نجاحات متوالية، في ظل متابعة واهتمام سمو أمير المنطقة، وجهود سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية، متمنياً سموه للجمعية والمشاركين في المبادرة التوفيق.من جانبه عبر عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" عبدالله الخالدي، عن شكره وتقديره باسمه وباسم المشاركين في مبادرة بناء القدرات، لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على تفضل سموه بلقاء المشاركين، ودعمه المتواصل لأنشطة الجمعية، وحرصه على مشاركة أبناءه الأيتام مناسباتهم المختلفة، مبيناً أن كلمات سموه التوجيهية والمحفزة لكل العاملين مع الأيتام نبراس يستنار به فيما نقدمه من مبادرات، مثمناً الدعم الكريم الذي تحظى به جمعية بناء من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.// انتهى //15:58ت م0209