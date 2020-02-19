الباحة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسزارت مشرفة العموم بإدارة التعليم المستمر بوزارة التعليم جوهرة العمر, ترافقها مديرة إدارة التعليم المستمر وفاء الغامدي ومشرفة التعليم المستمر حياة مشرف الغامدي،اليوم، مراكز الأحياء المتعلمة المنفذة بمدارس التعليم العام بقطاعي الباحة وبلجرشي (مجمع العشقان وابتدائية العسلة).واطلعت خلال زيارتها على سير العمل وورش التدريب وناقشت المتدربات عن رؤيتهن وخططهن المستقبلية بعد الانتهاء من فترة التدريب, كما شاهدت عينه من المشاريع الصغيرة التي جرى تنفيذها من قبل المتدربات في مجالات التجميل والتصوير وفن الديكور في القطاع الخاص.وأثنت العمر على ماشاهدته من جودة في المخرجات التي تتناسب وأهداف المشروع الوزاري, كما دونت توصيات محفزة للقائدات ولإدارة التعليم المستمر بالباحة إزاء التحديات التي تواجه المشروع.وأعربت عن شكرها لمدير عام التعليم بالباحة الدكتور عبدا لخالق بن حنش الزهراني ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نوال بنت علي الدرمحي على دعمهم واهتمامهم لهذه المبادرة وتعزيز الشراكات المجتمعية التي تنهض بالمشروع من القطاعات الحكومية بمنطقة الباحة, مقدمة شكرها لإدارة التعليم المستمر على جهودها ومتابعتها المستمرة للبرامج والمدارس التي تستهدف الكبيرات وتمحو أميتهن في جميع المجالات.// انتهى //16:00ت م0211