تبوك 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسعقد المجلس التعليمي بمنطقة تبوك اليوم, جلسته الثانية للعام الدراسي الجاري 1441هـ, برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك رئيس المجلس التعليمي بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري, بحضور أعضاء المجلس, وذلك بقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية.وأكد مدير التعليم في مستهل الجلسة دعم المجلس لكل ما من شأنه رفع كفاءة الأداء التعليمي وتطوير البيئة التعليمية بالمنطقة, مشيراً إلى أهداف المجلس المساهمة في تقديم الدعم للارتقاء بالعمل التعليمي والتربوي واقتراح الحلول المناسبة للظواهر التعليمية والتربوية والاجتماعية وتوثيق التعاون والتواصل بين مؤسسات التعليم والمجتمع المحلي وتبادل ونقل الخبرات والتجارب, مشيداً بمبادرة قسم اللغة العربية بتعليم تبوك "ألف كلمة في الإملاء", موجهاً بدعمها ومساندة فريق العمل لما تمثله من تعزيز لنواتج التعلم.وأوضح أمين المجلس المكلف عبدالله العطوي أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها ما جرى من توصيات في الجلسة السابقة للمجلس، كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات التطويرية والأفكار المقدمة من أعضاء المجلس وتضمنت مبادرة مشروع وحدات الموهوبين في مكاتب التعليم في المحافظات، وبطاقة موهوب، ومشروع نحو وعي قرائي، والاختبارات الوطنية والدولية، وخذ بيدي للتميز، ومبادرة مهارات المستقبل.وفِي الختام أقر المجلس عدداً من التوصيات التي تثري الميدان التعليمي يذكر أن المجلس يضم في عضويته عدداً من قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور, إضافة إلى المساعدين ومديري مكاتب التعليم وعدد من مديري الإدارات بتعليم تبوك.// انتهى //16:04ت م0212