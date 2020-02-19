الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأكد مدرب منتخب موريتانيا باه أهمية لقائهم غداً أمام تونس ضمن الجولة الثانية كون الفائز سيضمن التأهل من المجموعة الأولى للدور الثاني مباشرة من بطولة كأس العرب للمنتخبات.وأشار خلال المؤتمكر الصحفي الذي عقده اليوم في الخبر إلى أنه يعرف المنتخب التونسي جيداً من خلال مواجهتين وديتين متمنياً أن يقدم اللاعبون ضعف ماقدموه أمام منتخب الكويت في الجولة الأولى.بدوره أكد لاعب موريتانيا عمر مبارك أن منتخب بلاده ليس بالسهل كما كان يتردد قبل انطلاق البطولة, وقال: "الجميع شاهد ما قدمناه أمام منتخب الكويت في الجولة الأولى وهذا دليل على أننا قدمنا للمنافسة على اللقب و الوصول لأبعد مكان في البطولة" .فيما اتفق مدرب تونس ماهر الكنزاري مع مدرب موريتانيا فيما يخص أهمية اللقاء و عن ثقته الكبيرة في لاعبي منتخب بلاده و الخروج بنتيجة إيجابية تساعدهم في التأهل ومواصلة المشوار في الدور الثاني.// انتهى //16:05ت م0213