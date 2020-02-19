لندن 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسقُتل خمسة أشخاص وجرح ما لا يقل عن ثمانية آخرين جراء قصف جوي نفذته مقاتلات روسية الليلة الماضية على مناطق وجود النازحين شمال إدلب.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثلاثة مواطنين استشهدوا بقصف طائرات "الضامن" الروسي على بلدة ترمانين شمال إدلب، فيما أصيب 8 آخرين في المنطقة نفسها.كما قتل مواطن نازح إلى دارة عزة، وآخر في أطراف معارة النعسان بريف إدلب، ليرتفع عدد القتلى المدنيين إلى 5 أشخاص خلال يوم أمس.ويأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه قوات النظام قصفها للمناطق الحدودية التي كانت ملجأ للنازحين، كما ارتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية التي استهدفت كل من ترمانين ومدينة أريحا ومحمبل بريف إدلب إضافة لمحيط وأطراف كل من دارة عزة والأتارب بريف حلب إلى 120، كما نفذت الطائرات الحربية 12 غارة استهدفت المناطق بالقرب من طريق “M4”.// انتهى //16:54ت م0229