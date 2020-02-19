سكاكا 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبة في ديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبدالعزيز الرويلي بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع .وهنأ سمو نائب أمير منطقة الجوف الرويلي بهذه الثقة، ‏مؤكدًا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات في المنطقة ومحافظاتها، متمنياً له التوفيق.من جانبه أعرب ‏مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته الكريمة.// انتهى //16:54ت م0230