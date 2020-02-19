المنامة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,664.18 بارتفاع قدره 4.19 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 767.31 بارتفاع قدره 2.32 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و694 ألفا و303 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 741 ألفا و691 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 87 صفقة.// انتهى //16:55ت م0231