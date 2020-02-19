سكاكا 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسكرم مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم، الطلاب المشاركين مع إدارة النشاط الطلابي في البرامج والفعاليات والأنشطة المدرسية، خلال الفصل الدراسي الأول على مسرح الإدارة.وأشاد الدكتور الغامدي بالجهود المبذولة التعليمية المتميزة في التدريب والتأهيل والمشاركة والتحفيز إدارة النشاط الطلابي، مؤكداً أن تلك البرامج والأنشطة نواة لتطوير العمل في الميدان التعليمي.من جانبه أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي خالد بن عبيدالله القنيفد، أن هذه البرامج والأنشطة كانت على مدار العام وبشكل شبه يومي وخلال فترات اليوم بأكمله وفي خطة تشغيلية زمنية مرنة تتقلب خلالها وتتفاوت معطيات كل برنامج وظروفه على مدار العام .وفي الختام كرم مدير تعليم الجوف المتعاونين مع دارة النشاط الطلابي، والمدارس المتميزة والفاعلة في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاركين في المنافسات الوزارية والبرامج على مستوى الوطن خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام.// انتهى //16:56ت م0232