محايل 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسدشن وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر ال منشط اليوم، المشروع الوطني الكشفي لنظافة البيئة ونظافتها الـ 12 تحت شعار "النظافة من الإيمان.. حماية للإنسان وتنمية للمجتمع" الذي نظمه مكتب التعليم بالمحافظة ممثلاً في المفوضية الكشفية بالشراكة مع بلدية بارق وذلك بمشاركة الوحدات الكشفية بمدارس المحافظة وعدد من الإدارات الحكومية.وتجول " آل منشط " على المعرض مستمعًا لشرح من القائد الكشفي علي عزالدين البارقي عن محتويات المعرض والأقسم التي يضمها، فيما عبر وكيل المحافظ عن شكره لمدير مكتب التعليم علي أحمد البارقي والمشاركين من الطلاب ومنسوبي الكشافة على جهودهم وإسهاماتهم في إنجاح فعاليات البرنامج.// انتهى //17:10ت م0233