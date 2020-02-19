سكاكا 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف, بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة فهد بن سعود الطريف، ومنسوبي المكتب.وتسلّم سموه خلال الاستقبال تقريراً عن التغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي، إضافة إلى التقارير الإخبارية التي تبرز الجوانب التنموية والزراعية والمقومات السياحية والثقافية والآثار بالمنطقة.ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بالجهود التي يبذلها المكتب في التغطيات الإعلامية، مؤكدًا أهمية مواكبة وسائل الإعلام لمراحل التطور والتنمية التي تعنى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، بما يتوافق ويحقق رؤية المملكة 2030.من جهته ثمن مدير مكتب "واس" بالمنطقة، متابعة سمو أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه، لأعمال المكتب لأداء مهامه الإعلامية المناطة به.// انتهى //17:12ت م0234