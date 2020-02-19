طريف 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم اجتماع المجلس المحلي لمحافظة طريف، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.وأوضح سموه في مستهل الاجتماع دور المجلس المحلي في رفع مستوى الخدمات في المحافظة ، وتحديد الاحتياجات واقتراح إدراجها في خطط التنمية ، وكذلك تحديد المشروعات النافعة حسب أولوياتها ودراسة المخططات التنظيمية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، مؤكداً سموه أن المجالس المحلية تعد توجها حكوميًا فاعلا في إشراك المواطن في الرأي والمشورة والمقترح بالتعاون مع مديري الإدارات الحكومية وصولا للهدف الأهم وهو الرقي بالمحافظات تنمويًا ومعالجة المعوقات لتعزيز جاذبيتها لما تتمتع به من خدمات عالية الجودة وفرص استثمارية ووظيفية ملائمة ومجزية.وشدد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية إدراك جميع أعضاء المجالس المحلية بشكل عميق لرؤية المملكة 2030 وبرامجها ومبادراتها ومؤشراتها المهمة لاسيما في توجهاتها العامة وما يتعلق بمهامهم، مؤكدًا أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطن في ظل ما تحظى به المنطقة عموما من دعم لا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع حاجة المحافظة لافتتاح تخصصات جديدة، واقتراح إنشاء مدرسة قيادة للرجال والنساء ، وتحسين المنتزهات ، ودراسة إنشاء طرق دائرية ومحورية، واستحداث مركز تأهيل شامل، وبحث إمكانية تغيير فئة المحافظة من فئة (ج) إلى فئة (ب)كما ناقش الاجتماع أيضاً عدداً من الموضوعات التنموية، واتخذ المجلس حيال ما تمت مناقشته التوصيات اللازمة.// انتهى //17:19ت م0236