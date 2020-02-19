الخرطوم 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساستقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية سيجريد كاخ التي وصلت الخرطوم في وقت سابق اليوم.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في السودان خاصة مباحثات السلام التي تجري بجوبا، وأهم التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية.ودعا حمدوك هولندا إلى مساعدة السودان خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية ومساندته من أجل إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.من جانبها أكدت وزيرة التجارة والتعاون الهولندية دعم حكومتها وتقديمها كل ما يمكن لمساعدة السودان في المدة القادمة من أجل تحقيق الاستقرار بالسودان، لاسيما وأن استقرار السودان مهم جداً للمنطقة والإقليم ككل.// انتهى //17:20ت م0237