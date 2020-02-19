ظهران الجنوب 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسنظمت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم سراة عبيدة اليوم, محاضرة توعوية للوقاية من "فيروس كورونا"، بالتعاون مع القطاع الصحي في محافظة سراة عبيدة, بحضور مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي ومساعديه والقيادات التعليمية والإدارية, وذلك مسرح إدارة التعليم.وتطرقت المحاضرة إلى نوع فيروس كورونا الجديد (ncov-2019) وبداية ظهوره وانتشاره, وتحديد فصيلته وطرق انتقاله ومدة حضانته، والتعريف بأخطار الوباء, وسبل انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد عبر الجهاز التنفسي عن طريق السعال أو العطاس, واستعراض جملة من التوصيات للوقاية من الأمراض الوبائية في حال ظهور العدوى - لاسمح الله -.وأكد مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أن انعقاد مثل هذه المحاضرات والندوات يأتي انطلاقاً من الدور الوقائي التي تحرص إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة على القيام به وتقديمه بشكل مستمر للطلاب والطالبات, وذلك لتثقيفهم وتوعويتهم وحمايتهم بعد الله من خطر مثل هذه الفيروسات مع تبصيرهم بكيفية التعامل معها وإعداد الخطط اللازمة للوقاية منها.// انتهى //17:20ت م0238