الباحة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسزار وفد من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس اللواء عبدالله بن غازي العلياني. أمس, الكلية التقنية بمنطقة الباحة.وتجول الوفد في أقسام ومعامل وإدارات الكلية, مستمعين لشرح من مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي بن سعد القرني، عن الأقسام والمشاريع والابتكارات التي نفذها المتدربين و المتدربات في الكليات والمعاهد.كما اطلع الوفد على الأركان التعريفية عن مسارات و برامج التدريب التقني والمهني في منطقة الباحة.وأكد اللواء العلياني أن الزيارة جاءت للاطلاع على مبادرات الكلية التقنية ومشروعاتها وإنجازاتها التنموية وخططها وبرامجها التي تسهم في تطوير البيئة التقنية وما يطرأ عليها خلال المرحلة المقبلة، مثمنًا ما تقوم به تقنية الباحة من جهود لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية لأبناء وبنات المنطقة التي ستعود عليهم وعلى الوطن بالنفع والفائدة.// انتهى //17:20ت م0239