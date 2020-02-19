إسلام آباد 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسرحب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش للوساطة حول قضية كشمير المتنازع عليها مع الهند.وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن باكستان تؤيد السلام في المنطقة وترحب بأي عرض يهدف إلى تحقيق السلام الدائم.وأضاف أن إقليم كشمير يعد منطقة متنازع عليها بين باكستان والهند، ولكن الإجراءات التي اتخذتها الهند من جانب واحد قد زادت من حدة التوتر في المنطقة.// انتهى //17:25ت م0240