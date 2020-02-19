طريف 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بديوان المحافظة اليوم, رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة فريح معمر النصيري, يرافقه عددا من منسوبي الميدان.وأكد سموه خلال اللقاء, الاهتمام بهذه الرياضة العريقة الأصيلة، منوهاً بما تحظى به هذه الرياضة من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وشدد سموه على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير العمل وتعزيز هذه المهارة بين أبناء المحافظة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, فيما دشن سموه خلال اللقاء الموقع الإلكتروني للميدان.// انتهى //17:26ت م0241