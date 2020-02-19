الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واستمكن مكتب مكافحة التسول بالرياض بقسميه الذكور والإناث التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الـ 9 أشهر الماضية من تنفيذ 47 محاضرة ارشادية لأكثر من 3000 مستفيد ومستفيدة من طلاب وطالبات مدارس التعليم، وذلك ضمن برامج الحملة التوعوية "معاً ضد التسول " ، التي أطلقها المكتب بالتعاون مع وزارة التعليم .واشتملت المحاضرات التي قدمها مجموعة من الأخصائيين والأخصائيات في المكتب، على الكثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية والأفلام الخاصة وحقائب التدريب التي تعرف المستفيدين والمستفيدات بظاهرة التسول وحكمها في الإسلام وأسبابها وأنواع التسول وأبرز أساليب المتسولين، والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على انتشارها، بالإضافة إلى التعريف بخدمات مكاتب التسول ودورها مع الجهات الأخرى المختصة في التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها مع عرض وسائل وطرق التواصل .وأشار مدير مكتب التسول بالرياض خالد الذياب إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن العديد من الاتفاقيات التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتوعية والإرشاد والتثقيف بأضرار التسول على الفرد والمجتمع .// انتهى //18:44ت م0269