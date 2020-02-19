نيويورك 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع وسجل مؤشر "ناسداك" المجمع مستوى مرتفعًا جديدًا عند الفتح بفعل مؤشرات إيجابية على تباطؤ حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوقعات بأن تتخذ الصين مزيدًا من الإجراءات لتدعيم اقتصادها.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 80.51 نقطة بما يعادل 0.28 بالمئة ليفتح على 29312.70 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 10.10 نقطة أو 0.30 بالمئة مسجلا 3380.39 نقطة، وتقدم "ناسداك" المجمع 50.07 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 9782.81 نقطة.// انتهى //18:53ت م0270