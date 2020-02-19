الرباط 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية، الذي ينعقد تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس في موضوع "توسيع الطبقة المتوسطة قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي"، بمشاركة وفود برلمانية من عدة دول.وأكد رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماش خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أهمية الاهتمام بالطبقة الوسطى وأدوارها الاقتصادية من أجل مجتمع يسوده التوازن والاستقرار والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن دعم هذه الفئة يرتكز على جعل مناخ الأعمال مشجعا لها، ويتناسب مع الأعباء الضريبية ومع قدرتها الشرائية.من جهتها تحدثت ممثلة الأمانة العامة للأمم المتحدة مريام بيغديلي عن أهمية الطبقة المتوسطة في المجتمعات كمحرك للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية هي مسألة حق وكرامة ووجود للخدمات الأساسية الجيدة والعدالة المنصفة التي تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع مستقر.وترتكز أعمال المنتدى حول أربعة محاور أساسية هي: مكانة الطبقة الوسطى في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية، وخصائص ومميزات الطبقة الوسطى، ومحددات وإعدادات بزوغ طبقة وسطى بالأرياف، وتعزيز الطبقة الوسطى كخيار إستراتيجي في النماذج التنموية.// انتهى //18:53ت م0271