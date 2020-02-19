لندن 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأصدر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا اليوم تحذيرات جراء توقع هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من مقاطعة ويلز وشمال غرب إنجلترا وغرب أسكتلندا.ودعا المكتب المواطنين في المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات خلال الأسبوع الماضي إلى توخي الحذر خوفاً من حدوث انهيار نظم الدفاع.ويأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه مناطق واسعة من بريطانيا تشهد فيضانات عارمة جراء قدوم عاصفتين قويتين في أوقات متقاربة صاحبتهما أمطار غزيرة ورياح عاتية.// انتهى //18:54ت م0272