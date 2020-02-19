بيروت 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساستقبل وزير المالية اللبناني غازي وزني في بيروت اليوم السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، واستعرض معه الأوضاع العامة في لبنان، لاسيما اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية بما ينقذ لبنان ويضمن استقراره.كما اجتمع الوزير وزني مع سفير ألمانيا في لبنان جورج برغلين، وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما الدعم الذي تقدّمه ألمانيا على صعيد تحسين شبكات المياه والصرف الصحي في بعض مناطق جبل لبنان وبناء مدارس للتدريب المهني للشباب.// انتهى //19:12ت م0274