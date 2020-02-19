الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسوقع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض اليوم، مع معالي وزيرة الخارجية بمملكة النرويج اينه أريكسين سوريدي،مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية النرويجية , تضمنت آلية للمشاورات في عدة مجالات بين الجانبين.وتضمنت المذكرة التفاهم آلية للمشاورات في المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب.وأكد معالي الدكتور الحجرف ، أن هذه المذكرة تأتي في إطار الحرص الدائم لتطوير علاقات مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية، بما يسهم في فتح آفاق رحبة لمجالات التعاون المختلفة، والتي تسعى لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، بما يعزز من مكانة مجلس التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي.وأعرب معاليه عن تطلعه لتحقيق الغايات والمقاصد من مد جسور التعاون عبر هذه الاتفاقية، وبما يعود بالنفع والفائدة على دول المجلس وشعب الخليج.وسبق توقيع مذكرة التفاهم اجتماع عقد بين معالي الأمين العام لمجلس التعاون ومعالي وزيرة خارجية مملكة النرويج، تم خلاله مناقشة آليات التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ المذكرة، وبحث تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.// انتهى //19:13ت م0276