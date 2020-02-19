ثقافي / تعليم الحدود الشمالية ينفذ دورة عن الإسعافات الأولية بعرعر
الأربعاء 1441/6/25 هـ الموافق 2020/02/19 م واس
عرعر 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس
نفذ تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم ، دورة عن الإسعافات الأولية بحضور 36 إدارية من منسقات الأمن والسلامة ، في مقر المتوسطة الثالثة بعرعر.
وتناولت الدورة التي تهدف إلى تطوير المنسقات وقدرتهن على التغلب لما يواجهونه في حالات الطوارئ ، إلى التعريف بأجهزة الجسم والعديد من الحالات الطارئة وكيفية التعامل الصحيح معها
والتدريب على الطرق السليمة لحمل المصاب وإسعاف النزيف والإصابة بضربة الحرارة وغيرها.
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19:36ت م
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