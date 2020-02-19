عرعر 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسنفذ تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم ، دورة عن الإسعافات الأولية بحضور 36 إدارية من منسقات الأمن والسلامة ، ‏في مقر المتوسطة الثالثة بعرعر.وتناولت الدورة التي تهدف إلى تطوير المنسقات وقدرتهن على التغلب لما يواجهونه في حالات الطوارئ ، إلى التعريف بأجهزة الجسم والعديد من الحالات الطارئة وكيفية التعامل الصحيح معهاوالتدريب على الطرق السليمة لحمل المصاب وإسعاف النزيف والإصابة بضربة الحرارة وغيرها.// انتهى //19:36ت م0282