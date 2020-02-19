عمّان 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأعلنت الحكومة اليابانية اليوم تخصيص مليون دولار إضافية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللآجئين للعام الحالي، لتوفير أنشطة داخل المراكز المجتمعية في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن.وأوضحت المفوضية في بيان صحفي أن التمويل جاء بناءً على دعم اليابان طويل الأمد للآجئين السوريين في الأردن، بهدف الاستمرار في حصول اللاجئين على التدريب المهني للحصول على عمل، إضافة للحماية والرعاية الصحية.// انتهى //19:54ت م0284