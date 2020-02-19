أبوظبي 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم في قصر الشاطئ في أبو ظبي وزير دولة كوريا الجنوبية المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي إم جونج سيوك .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:55ت م0285