عام/ محافظ الحرجة يدشن وحدة المرور بالمحافظة
الأربعاء 1441/6/25 هـ الموافق 2020/02/19 م واس
ظهران الجنوب 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس
دشن محافظ الحرجة المكلف عوض بن مسعود آل جعدنة أمس وحدة مرور محافظة الحرجة ، بحضور مدير مرور منطقة عسير العقيد يحيى ابراهيم الشهراني .
واشتمل حفل التدشين على شرح مفصل عن الخدمات والإمكانات المتوفرة للوحدة من رئيس قسم مرور محافظه الحرجة الرقيب إبراهيم محمد الهاجري.
وتجول المحافظ ومرافقوه في مقر الوحدة ، ثم أعلن العميد الشهراني انطلاق عملهم ميدانياً .
واوضح الشهراني انه تم توفير 5 أجهزه 3 باشر حوادث وجهازين باشر مخالفات ، وسيتم إكمال باقي الأقسام بإذن الله خلال الفترة القادمة ، متمنياً لهم التوفيق .
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19:57ت م
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