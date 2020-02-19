ظهران الجنوب 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسدشن محافظ الحرجة المكلف عوض بن مسعود آل جعدنة أمس وحدة مرور محافظة الحرجة ، بحضور مدير مرور منطقة عسير العقيد يحيى ابراهيم الشهراني .واشتمل حفل التدشين على شرح مفصل عن الخدمات والإمكانات المتوفرة للوحدة من رئيس قسم مرور محافظه الحرجة الرقيب إبراهيم محمد الهاجري.وتجول المحافظ ومرافقوه في مقر الوحدة ، ثم أعلن العميد الشهراني انطلاق عملهم ميدانياً .واوضح الشهراني انه تم توفير 5 أجهزه 3 باشر حوادث وجهازين باشر مخالفات ، وسيتم إكمال باقي الأقسام بإذن الله خلال الفترة القادمة ، متمنياً لهم التوفيق .//انتهى//19:57ت م0286