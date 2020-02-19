أحد المسارحة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسنفذ فريق رائدات أحد المسارحة للعمل التطوعي بجمعية "رواد" بالتعاون مع التعليم بمحافظة أحد المسارحة والحرث اليوم، برنامجاً توعوياً بعنوان " فيروس كورونا وحمى الضنك وطرق الوقاية والعلاج منهما "، وذلك بمقر مدرسة الحصامة الإبتدائية والمتوسطة للبنات.وهدف البرنامج إلى توعية كافة فئات المجتمع التعليمي بطرق انتقال العدوى والإجراءات الواجب إتباعها في التعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وحمى الضنك، وإتباع العادات الصحية السليمة لما يضمن من رعاية صحية ووقائية لطلاب وطالبات المدارس ولاسيما في مجال مكافحة العدوى بالأمراض الوبائية والمعدية.واشتمل البرنامج على العديد من المحاضرات والكلمات التوعوية والعروض التوضيحية للتعريف بفيروس كورونا وحمى الضنك ومسبباتهما، وكيفية انتقال العدوى، إضافة إلى أهم الطرق للوقاية من الفيروسات والحد من انتشارهما كغسل الأيدي باستمرار ، وتجنب ملامسة العين أو الأنف أو الفم قبل غسل الأيدي، وتجنب التعرض للحيوانات البرية ، وطهي الأكل بشكل جيد خاصة اللحوم والبيض ، ولبس الكمامات لطالبات المدرسة ومنسوباتها ، وكيفية التعامل مع المرض عند الإصابة ، إضافة لتوزيع العديد من الهدايا للحاضرات.// انتهى//19:57ت م0287