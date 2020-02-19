جيزان 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسافتتح معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم لقاء "مواصفات خريج ومخرجات تعلم جامعة جازان" الذي تنظمه وكالة الجامعة لشؤون الطالبات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ، وذلك بمسرح كليتي الآداب والمجتمع.وأكد الدكتور القحطاني أن مهمة الجامعة تتمحور في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الجامعة قد بدأت منذ تأسيسها في الأخذ بالاعتبار مواصفات ومخرجات الجامعة وأهميتها في مواكبة سوق العمل، مبينًا أنه يقع على رؤساء الأقسام في كليات الجامعة المهمة الأكبر لإخراج عناصر فعالة, وكذلك أعضاء هيئة التدريس حيث هم المعنيون بوضع الخطط الدراسية وتوصيف المقررات التي يجب أن تواكب احتياجات سوق العمل ، وأن الاعتزاز بالعقيدة والهوية الوطنية يُعد أول المواصفات الأساسية لمخرجات جامعة جازان.بدورها أكدت وكالة جامعة جازان لشؤون الطالبات الدكتورة عائشة بنت حسن زكري أن اللقاء جاء لتحقيق رؤية الوطن2030 التي من أهدافها تنمية رأس المال البشري معبرة عن شكرها لجميع الجهات المشاركة.فيما تحدث عضو مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور زهير بن صالح عبد الجبار عن "تجويد مخرجات التعليم المؤسسية وأثره في تنفيذ برامج رؤية 2030" التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتركز على الإبداع، واحتياجات المنطقة كإنشاء مركز أبحاث متخصص في تشغيل وصيانة الخلايا الشمسية، وكذلك المنتجات السمكية والزراعية، وأن تكون الجامعة مركزاً للتميز في هذا الجانب.كما تحدث مستشار وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للقدرات الرقمية والمحتوى الرقمي المهندس ماجد بن ظهور الدين عابد عن "المشهد الوظيفي للقرن الواحد والعشرين - وظائف المستقبل" مشدداً على ضرورة الاهتمام ببناء الإنسان من خلال عدة محاور لسد الفجوة بين الطب المتنامي والعرض من الخريجين التقنيين، وأهمية نشر الوعي الرقمي والمحتوى الرقمي وتحديث الاستخدام الصحيح لها، والتعاون مع الجهات التعليمية في مواءمة سوق العمل وتبني إطار مهارات عالمي، وتمكين المرأة في قطاع الاتصالات.وشهد اللقاء مشاركة كل من مستشار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سليمان بن فهد الهويسين، والمدير العام للتوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي بن عبد الله الدبيخي، والأمين العام لغرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري في "مواصفات الخريج في ضوء متطلبات سوق العمل"، بينوا فيها أهمية سد الفجوة أمام الخريجين، ومتطلبات مهن المستقبل، ودور القطاع غير الربحي.تلا ذلك عرض مواصفات خريج ومخرجات تعلم جامعة جازان قدمها وكيل كلية التربية للشؤون الأكاديمية الدكتور علي بن محمد بكري, حيث أشار فيها إلى اقتراح عدد من مواصفات خريج جامعة جازان تمثلت في أن يكون معتزاً بعقيدته الإسلامية وهويته الوطنية، معتنياً بلغته العربية ومدركاً لمورثات البيئة المحلية.// انتهى //19:58ت م0288