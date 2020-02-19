لندن 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسسجل معدل التضخم الأساسي للاقتصاد البريطاني في يناير من العام الحالي أعلى مستوى له خلال 6 أشهر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أسعار الطيران بنسبة أقل من المعتاد سابقاً.وأظهرت بيانات صدرت اليوم عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي 1.8 % مقابل 1.3 % في ديسمبر الماضي لتظل قريبة من المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي عند 2 % فيما صعدت أسعار الوقود بنسبة 4.7 % مقارنة بنفس الفترة قبل عام لتسجل أكبر زيادة منذ نوفمبر من العام 2018م.// انتهى //20:33ت م0292