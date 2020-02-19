الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسعاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا اليوم تدريباته بعد مباراته الافتتاحية في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا أمس الثلاثاء أمام منتخب فلسطين.وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، الذي قسّم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى مرانًا استرجاعيًا، في حين أدت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا.وتضم مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب إلى جانبه منتخبات فلسطين والجزائر ومصر.يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.// انتهى //20:36ت م0294