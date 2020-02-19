الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك.وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:19ت م0305