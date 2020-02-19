الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "بابرا ليف" ، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى دولة الإماراتالعربية المتحدة " دينا سترول" .وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن وما قدمته المملكة في هذا الشأن، إضافةً إلى بحث التطورات الأخيرة في اليمن، ومجريات تنفيذ اتفاق الرياض.//انتهى//21:19ت م0306