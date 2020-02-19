السيح 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واستقيم إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الخرج غداً ندوة صحية بالتعاون مع نادي بيطار بكلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، بعنوان "الأساليب المتبعة للحد من انتشار العدوى في الصفوف الدراسية", وذلك في مقر المتوسطة الخامسة عشرة للبنات بمدينة السيح.وتستهدف الندوة المرشدات الصحيات في مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي بقطاعي التعليم في السيح والدلم، لتوعيتهن بالأمراض المعدية بين الطالبات، وطرق تفشيها والآلية المتبعة للحد من انتشارها في المجتمع, وتوضيح دور المعلمات والمرشدات الصحيات في توعية الطالبات بالسلوك المتبع حال ظهور أعراض الإصابة بالمرض المعدي.يذكر أن الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الخرج أطلقت مؤخراً حملة صحية للتوعية بفيروس كورونا في مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات، بهدف تعزيز الوعي الصحي المجتمعي للوقاية من المرض, تشتمل على إقامة جملة من المحاضرات والندوات وحلقات العمل التوعوية, مستهدفة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.// انتهى //21:20ت م0307