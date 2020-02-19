جدة 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة اليوم بمعرض توعوي عن الأضرار الناجمة عن السرعة والحوادث في الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا", التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق في الواجهة البحرية بجدة.ويهدف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام إلى إبراز دور هيئة الهلال الأحمر في المهام التي تقدمها لخدمة المرضى والمصابين عن طريق الإسعاف الأرضي, وتقديم أفضل الخدمات الطبية الحديثة بإشراف كوادر طبية مؤهلة, وتعريف بتطبيق "أسعفني" لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر الهواتف الذكية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.// انتهى //21:28ت م0309