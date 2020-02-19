الحرث ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٤١ الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٠ م واسرأس محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي، بحضور رئيس مركز الخشل عبده أحمد دوداني اليوم، جلسة اجتماع المجلس المحلي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.وجرى خلال الجلسة استعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة والمشروعات المتعثرة والمتوقفة ومناقشة العقبات التي تواجه استكمالها وبحث الحلول الكفيلة بإنجازها في أسرع وقت بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها وتقديم أفضل الخدمات والعمل من خلال التنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة, إضافة لبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ النتائج والتوصيات حيال ما تم بحثه من موضوعات.// انتهى //21:39ت م0310