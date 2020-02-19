هروب25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة هروب بمنطقة جازان اليوم توزيع السلال الغذائية على مستفيديها .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن علي مطيع أن الجمعية أنهت توزيع 70 سلة غذائية على مستفيدين من خدماتها من الأسر ذات الدخل المحدود والأيتام والمطلقات ،مشيراً إلى أن السلة تحوي جميع الأصناف الغذائية الضرورية للأسر المستفيدة ، مقدماً شكره للداعمين على ماقدموه من دعم لبرامج ومشاريع الجمعية ،سائلاً الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء نظير ما قاموا به من أعمال .//انتهى//21:45ت م0311