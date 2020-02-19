الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسرأس رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي اليوم اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الـ 103 بمقر المجلس بالرياض، بحضور نائبيه منير بن سعد وعبدالله العديم والأمين العام المكلف حسين العبدالقادر، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من القضايا التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للمجلس 2019م، واعتماد لائحة حوكمة المجلس والغرف التجارية والصناعية ولائحتي اللجان الوطنية ومجالس الأعمال.وقدم العبيدي شكره لأعضاء مجلس الإدارة على الدعم غير المحدود لأعمال المجلس طوال الفترة الماضية ، ومن ثم بدأ فتح باب الانتخاب لاختيار رئيس ونائبين لمجلس الغرف السعودية للدورة الجديدة، حيث انتخب بالتزكية عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيساً لمجلس الغرف السعودية، وكل من هشام بن محمد كعكي والمهندس طارق بن محمد الحيدري نائبين للرئيس، وذلك للدورة الجديدة للمجلس التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات (2020 / 2023م).وأفاد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المكلف حسين العبدالقادر بأن عملية الانتخابات لمنصبي الرئيس ونائبيه جرت في أجواء أخوية ونزيهة وبإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان نظامية الإجراءات ونزاهتها، مضيفاً بأن هذا الاختيار يمثل رغبة قطاع الأعمال السعودي، حيث يعد الرئيس ونائباه من الوجوه والكوادر الاقتصادية التي لها إسهامات وباع طويل في العمل التجاري.وأعرب عن أمنياته بأن يسهم هذا الاختيار في تقديم دفعة جديدة لأعمال المجلس ودوره في خدمة قطاع الأعمال السعودي والاقتصاد السعودي على وجه العموم.وعبر رئيس المجلس (العجلان) ونائباه (كعكي والحيدري) عن عميق شكرهم وتقديرهم لأعضاء المجلس على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولي هذه المناصب، واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل المجلس وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع الأعمال والاقتصاد بالمملكة وبرامج التنمية تحت قيادة قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وبينوا أن المجلس كونه يمثل المظلة الرئيسة لقطاع الأعمال في المملكة سيتفاعل بكل جدية وإيجابية مع التوجهات الاقتصادية الجديدة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي أعلنت بموجبها رؤية المملكة المستقبلية 2030 وما انبثق عنها من برامج ومبادرات لهيكلة الاقتصاد السعودي وتنويعه وزيادة تنافسيته والإصلاحات الواسعة في بيئة الأعمال.مما يذكر أن رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، فيما يشغل نائباه هشام بن محمد كعكي منصب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، والمهندس طارق بن محمد الحيدري رئيس مجلس إدارة غرفة المجمعة.// انتهى //21:56ت م0312