الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسافتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبد العزيز السماعيل اليوم معرض " لمسات " الخامس ، الذي أقامته مجموعة الملتقى التشكيلي بالتعاون مع الجمعية، وذلك بمقر الجمعية بحضور عدد من المثقفين والمهتمين، ويستمر لمدة خمسة أيام.ويتضمن المعرض مشاركة 96 فناناً وفنانة تشكيلية بعدد من الأعمال الفنية من مختلف المدارس والأساليب التشكيلية وبعض من المنحوتات والأعمال الرقمية .ويأتي المعرض ضمن أنشطة مجموعة الملتقى التشكيلية بشكل سنوي ليتيح للفنانين الرواد والمواهب الشابة وعرض أعمالهم ودعماً لهم .وعبر السماعيل عن سعادته بإقامة مثل هذه الفعاليات بالجمعية متمنياً تكرار هذه التجربة بشكل دوري .من جانبه قدم رئيس المجموعة الملتقى التشكيلي الفنان التشكيلي سعد العبيد بنذة تاريخية عن الحركة التشكيلية السعودية التي لم تتجاوز 60 سنة ، منوهاً بالنهضة التي تشهدها الحركة التشكيلية حالياً .//انتهى//22:03ت م0313