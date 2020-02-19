الحقو 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسكثفت بلدية مركز الحقو التابع لمحافظة بيش جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة " معالجة مظاهر التشوّه البصري "، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة مظاهر التشوّه البصري عبر برنامج، " مدينتي 2018 " الذي يتبناه القطاع البلدي، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة.وأوضح رئيس بلدية الحقو المُكلّف المهندس مشاري الحاذق أنه رصدت عدد من المواقع التي تستوجب المعالجة، وأزيلت الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، إضافة إلى إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق.// انتهى //22:03ت م0315