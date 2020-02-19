عام / القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية تشاركان في التمرين البحري المختلط "المدافع البحري" بالمنطقة الشرقية
الأربعاء 1441/6/25 هـ الموافق 2020/02/19 م واس
الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس
تنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط " المدافع البحري " ، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية .
وتأتي مناورات تمرين " المدافع البحري" امتداداً لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين .
ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية ، ويتضمن التمرين على عدد من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.
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