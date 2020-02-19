جدة 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واستوج معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم الطالب طلال بدر الجعيد بكأس جامعة الملك عبدالعزيز للفروسية لحصوله على المركز الأول في بطولة قفز الحواجز بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني ووكيل العمادة للأنشطة الرياضية الدكتور محمد الفالح وذلك بنادي الفروسية بالجامعة.وحل في المركز الثاني الطالب حاتم حماد الحارثي، وفي المركز الثالث الطالب عبدالله أحمد الهجن، بمشاركة 13 طالباً في الشوط المكون من ١٢ حاجزاً ارتفاع ٨٠-١٠٠سم.كما كرم معاليه الطلاب المشاركين في البطولة .وكان معاليه قد قام بجولة في المعرض الخاص بمستلزمات وأدوات التدريب والاعتناء بالخيل بالإضافة إلى العربة الخاصة بنقل الخيل، في حين استهل السباق بقيام الطلاب من ذوي الإعاقة والمشاركين في نادي الفروسية بمسيرة على الخيل.من جانبه أوضح الدكتور القحطاني أن البطولة عكست مستوى الطلاب المتميز في قفز الحواجز والإمكانات التي يتمتع بها نادي الفروسية في الجامعة والذي يعتبر أول نادي يؤسس على مستوى الجامعات، كما احتضن بطولات على المستوى المحلي والإقليمي, لافتاً إلى الدور الذي يقوم به النادي من خلال تدريب وتأهيل الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة وتعليمهم ركوب الخيل بإشراف نخبة من المختصين والمدربين.// انتهى //23:06ت م0322