صبيا 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسنظم فريق بصمة التطوعي التابع لجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان اليوم مبادرة تطوعية بعنوان "صانع السعادة"، وذلك بمجمع السروات مول بمحافظة صبيا، ضمن المبادرات المجتمعية التي ينفذها الفريق خلال العام الحالي.وأوضح قائد الفريق المهند بن محمد النعمان، أن المبادرة جاءت تحت شعار "تطوع بابتسامة"، وتهدف لنشر قيمة الابتسامة بين أفراد المجتمع، حيث تضمنت ثلاثة مسارات هي مسار الابتسامة، ومسار السعادة الذي جرى من خلاله التعريف بفوائد الابتسامة وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية وركن صحي من خلاله تُفحص الأسنان وتُقدم الاستشارات من أجل ابتسامة مشرقة بمشاركة مختصين ، ومرسم حر للأطفال .وبين أن عدد المستفيدين تجاوز 200 مستفيد ومستفيدة من زوار المركز التجاري .// انتهى //23:11ت م0323