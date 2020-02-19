الدوادمي 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسزار محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري منتزه جبلة الوطني يرافقه عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمهتمين بالبيئة.واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح من مدير وحدة البيئة بالقرين فهد بن عايض بن محيا عن المنتزه والأعمال التطويرية التي سيتم تنفيذها في المنتزه في الفترة القادمة والبرامج والحملات التوعوية المنفذة بالمنتزه للمحافظة على الغطاء النباتي وزيادة الوعي البيئي ، التي تأتي ضمن برنامج التحول الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لتحقيق تنمية مستدامة.// انتهى //23:12ت م0324