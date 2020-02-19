عرعر 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسنفذت الكلية التقنية للبنات بعرعر بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية دورة عن الإسعافات الأولية وذلك في مقر الكلية .وتناولت الدورة التعريف بأجهزة الجسم والعديد من الحالات الطارئة وكيفية التعامل الصحيح معها مثل إنعاش القلب والتنفس الصناعي والتدريب على الطرق السليمة لحمل المصاب وإسعاف النزيف والإصابة بضربة الحرارة وكسور العظام والشد والتقلص العضلي، بالإضافة إلى طرق التعامل مع حالات فقدان الوعي وأسبابه .// انتهى //23:14ت م0325