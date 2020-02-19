الرباط 25 جمادى الآخرة 1441 هـ موافق 19 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني اليوم في الرباط المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورييفي.وتطرق الجانبان إلى آفاق العلاقات التي تجمع المغرب وصندوق النقد الدولي، مؤكدين حرصهما على تطوير هذا التعاون بما يخدم مصالحها المشتركة.كما استعرضا الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها المغرب، والتقدم الذي أحرزته في مجال تقليص الفقر.//انتهى//23:14ت م0326