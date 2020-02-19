سياسي / رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بفلسطين وخلق آلية دولية من أجلها
الأربعاء 1441/6/25 هـ الموافق 2020/02/19 م واس
رام الله 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه الاتحاد الأوروبي إلى ملء الفراغ الناتج عن فشل المقترح الأمريكي الذي انحاز بشكل كامل لإسرائيل.
وأشاد أشتيه خلال لقائه اليوم في مدينة رام الله ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف بالمواقف الأوروبية الرافضة للمشروع الأمريكي، مؤكداً أن المطلوب اعتراف أوروبي بفلسطين وخلق آلية دولية تشارك فيها كل القوى الدولية، قائمة على القانون والقرارات الدولية من أجل فلسطين.
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23:15ت م
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