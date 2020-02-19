رام الله 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسدعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه الاتحاد الأوروبي إلى ملء الفراغ الناتج عن فشل المقترح الأمريكي الذي انحاز بشكل كامل لإسرائيل.وأشاد أشتيه خلال لقائه اليوم في مدينة رام الله ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف بالمواقف الأوروبية الرافضة للمشروع الأمريكي، مؤكداً أن المطلوب اعتراف أوروبي بفلسطين وخلق آلية دولية تشارك فيها كل القوى الدولية، قائمة على القانون والقرارات الدولية من أجل فلسطين.//انتهى//23:15ت م0327