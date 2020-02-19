رام الله 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم طفلين أخوين من بيت جالا ، وفتى قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.وأفادت مصادر محلية في بيت لحم بأن قوات الاحتلال اعتقلت منصور صالح فرج وأخاه منتصر ، بعد دهم منزل والدهما وتفتيشه في منطقة بئر عرنة في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال المتواجدة على مداخل الحرم الفتى يزن لافي فزاع الجعبري من مدينة الخليل.//انتهى//23:31ت م0331