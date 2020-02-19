المدينة المنورة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسألقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند اليوم درسه الشهري المقام بالمسجد النبوي في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي - رحمه الله -.‎وواصل معاليه الشرح من كتاب البيوع "باب الخيار"، واستعرض أقوال أهل العلم في المسائل الفقهية مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة، وبسط الحديث عن أحكام بيع السلعة المعيبة، كما تحدث عن التدليس في البيع ونهي الشارع الحكيم عن ذلك، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بموضوع الدرس.وأجاب معاليه في نهاية الدرس عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.// انتهى //23:44ت م0334