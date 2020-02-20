دبي 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسالتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، الذي يزور الإمارات، وذلك على هامش الحفل الختامي لـ"تمرين أمن الخليج العربي 2 ".وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:01ت م0336